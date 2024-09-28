BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

Bekççi alımı başvuruları arama motorlarında araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni bekçi alımları için hazırlıklarını sürdürüyor. Bekçi olarak görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve işlemlerini öğrenmek için araştırmaları hız kazandı. Daha önce İŞKUR aracılığıyla bazı illerde bekçi alımlarının yapılacağı bildirilmişti. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya ilgili yerel İŞKUR ofislerine başvurarak gerçekleştirildi. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, adaylar başvurularını nasıl yapabilir?