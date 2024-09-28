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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

Bekççi alımı başvuruları arama motorlarında araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni bekçi alımları için hazırlıklarını sürdürüyor. Bekçi olarak görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve işlemlerini öğrenmek için araştırmaları hız kazandı. Daha önce İŞKUR aracılığıyla bazı illerde bekçi alımlarının yapılacağı bildirilmişti. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya ilgili yerel İŞKUR ofislerine başvurarak gerçekleştirildi. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, adaylar başvurularını nasıl yapabilir?

Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:02
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan çarşı ve mahalle bekçiliği alımları için adaylar büyük bir heyecanla araştırmalarını sürdürüyor. EGM bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyenler, başvuruların ne zaman başlayacağı konusunda yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor İşte, adayların merakla beklediği 2024 çarşı ve mahalle bekçi alım tarihleriyle ilgili gelişmeler haberin devamında...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EGM bünyesinde görevlendirilecek 2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları henüz başlamadı. Bekçilik başvurularının tarihi netleşip belli olduğunda haberlerde yer verilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanmasının ardından adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

BEKÇİLİK BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?
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