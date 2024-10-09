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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

Bekçi alımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ekim ayının ilk haftalarıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde istihdam sağlanacak 2024 yılı için çarşı ve mahalle bekçiliği bekçi alımları için adaylar konu üzerine yoğunlaştı. Bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar için başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2024 yılı bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 09.10.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:12
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortaklığı ile birlikte yürütülen çarşı ve mahalle bekçiliği ile ilgili araştırmalar arama motorları üzerinde hız kesmeden devam ediyor. Geçen sene 2023 yılı 1. dönem bekçi alımı Eylül - Ekim aylarında tamamlanmıştı. İşte, 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçiliği alımları ile ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde istihdam edilecek 2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları için kesi bir tarih henüz belli olmadı. Bekçilik başvurularının tarihi kesinleşip belli olduğunda haberlerde yer verilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği alımları için "bekçi alım ilanı" resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler

2024 BEKÇİ ALIMI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?
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