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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

Çarşı ve mahalle bekçi alımları ile ilgili araştırmalar arama motorları üzerinde devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruda 2024 yılında çarşı ve mahalle bekçiliği için istihdam sağlanacağı açıklandı. Yapılan açıklamların ardından bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuru sürecini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sene 2023 yılın için 26 ilde 1250 bekçi alımı yapılarak yüzlerce kişiye istihdam sağlanmıştı. kei, 2024 yılı bekçi alımı başladı mı, kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 11.10.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 09:48
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

Bekçi olarak görev almak isteyen binlerce vatandaş EGM ve Polis Akademisi iş birliğiyle yürütülen çarşı ve mahalle bekçi alımı başvurularını dört gözle yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak kılavuz ile çarşı ve mahalle bekçiliğinin ayrıntıları kesinlik kazanacak. İşte, 2024 bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevlendirilecek 2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları henüz başlamadı. Bekçilik başvurularının tarihi belli olduğunda haberlerde yer verilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2024 yılı çarşı ve mahalle bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanmasının ardından adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

BEKÇİ ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

2024 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

En yüksek maaş: 52.000 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

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