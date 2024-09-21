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BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?

İçişeri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde istihdam sağlanacak. Bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru işlemlerinin nereden nasıl yapılacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İŞKUR aracılığıyla bazı illere bekçi alımı yapıldığı açıklanmıştı. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, adaylar başvurularını nasıl yapabilir?

Giriş Tarihi: 21.09.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 08:32
BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen çarşı ve mahalle bekçiliği alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EGM bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen adaylar dört gözle başvuruların başlamasını beklemekte. İşte, 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alım tarihleri haberin devamında...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EGM bünyesinde istihdam edilecek 2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları henüz başlamadı. Bekçilik başvurularının tarihi kesinleşip belli olduğunda haberlerde yer verilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?

EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler

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