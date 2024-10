Beni Satan Casus konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Beni Satan Casus filmi nerede çekildi?

Orijinal adıyla The Spy Who Dumped Me aksiyon ve komedi türlerinde dikkat çekiyor. Beni Satan Casus konusu ve oyuncuları ile araştırılmaya başladı. 2018 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Susanna Fogel oturuyor. Film bu akşam yayında. Peki; Beni Satan Casus filmi nerede çekildi? İşte, detaylar...