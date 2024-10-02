Beşiktaş Eintracht Frankfurt ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ajax karşısında aldığı beklenmedik mağlubiyetin yaralarını Kayserispor'u 3-0 geçerek saran Beşiktaş, iç sahada Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi, Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte BJK maçı yayın kanalı