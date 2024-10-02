Beşiktaş Eintracht Frankfurt ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Kayserispor'a karşı 3-0'lık net bir galibiyet alan Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Siyah beyazlılar, dün Giovanni Van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Sakatlıkları bulunan Al-Musrati ve Jonas Svensson ise takımdan ayrı koşu yaptılar. Peki, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte BJK Frankfurt maçı canlı yayın kanalı…