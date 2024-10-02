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Beşiktaş Eintracht Frankfurt ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Kayserispor'a karşı 3-0'lık net bir galibiyet alan Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Siyah beyazlılar, dün Giovanni Van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Sakatlıkları bulunan Al-Musrati ve Jonas Svensson ise takımdan ayrı koşu yaptılar. Peki, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte BJK Frankfurt maçı canlı yayın kanalı…

Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 09:18
Beşiktaş Eintracht Frankfurt ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ajax karşısında aldığı beklenmedik mağlubiyetin yaralarını Kayserispor'u 3-0 geçerek saran Beşiktaş, iç sahada Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi, Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte BJK maçı yayın kanalı

Beşiktaş Eintracht Frankfurt ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın köklü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Ajax'a karşı oynadığı ilk maçta beklediğini alamayan siyah beyazlılar, Kayserispor'a karşı aldığı 3-0'lık galibiyet ile güven tazeledi.

Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da oynanacak. Karşılaşmanın naklen ve şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Beşiktaş Eintracht Frankfurt ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AL-MUSRATİ FORMA GİYEMEYECEK!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek. Jonas Svensson'un durumuna ise teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst karar verecek.

Beşiktaş Eintracht Frankfurt ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ, BU SEZON TEK MAĞLUBİYET YAŞADI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Beşiktaş Eintracht Frankfurt ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FRANKFURT EKİBİ, 7 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi, lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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