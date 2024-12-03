Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbi biletleri satışa çıktı mı, kaç TL?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında futbol heyecanı derbi maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumun'da oynanacak maç ile ilgili ayrıntılar futbolseverler ve taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Fenerbahçe deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve takibine devam etmeyi amaçlarken, siyah-beyazlı ekip ise ev sahibi avantajını kullanarak derbiden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Derbi heyecanına stadyumda ortam olmak isteyen taraftarlar BJK-FB derbi biletlerine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2024-2025 Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?