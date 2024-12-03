  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbi biletleri satışa çıktı mı, kaç TL?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında futbol heyecanı derbi maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumun'da oynanacak maç ile ilgili ayrıntılar futbolseverler ve taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Fenerbahçe deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve takibine devam etmeyi amaçlarken, siyah-beyazlı ekip ise ev sahibi avantajını kullanarak derbiden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Derbi heyecanına stadyumda ortam olmak isteyen taraftarlar BJK-FB derbi biletlerine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2024-2025 Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 11:05
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbi biletleri satışa çıktı mı, kaç TL?

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için geri sayım heyecanı başladı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu mücadele için iki takımda hazırlıklara başladı. Siyah- beyazlı ekipten Rafa Silva, Immobile, Paulista gibi isimlerin performansı merakla beklenirken; sarı-lacivertli ekipte ise gözler Mourinho'nun öğrencileri Edin Dzeko, Szymanski, En-Nesyri'ye çevrildi. Peki, 2024-2025 Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbi biletleri satışa çıktı mı, kaç TL?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında düzenlenecek Beşiktaş - Fenrbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbi biletleri satışa çıktı mı, kaç TL?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TÜPRAŞ Stadyumu'nda Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak derbi maçı beIN Sports ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbi biletleri satışa çıktı mı, kaç TL?

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş Spor Kulübü tarafından açıklamaya göre; taraftarların heyecanla beklediği derbi biletleri, ilk olarak 2 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da ön satışa sunulacak. Ön satış yalnızca KaraKartal+ üyelerine özel olarak gerçekleştirilecek.

Genel satış ise 3 Aralık 2024 Salı günü saat 13.00'te başlayacak. Beşiktaş yönetimi, yoğun talep beklenen bu süreçte taraftarlara erken davranmaları yönünde uyarıda bulundu.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbi biletleri satışa çıktı mı, kaç TL?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Loca 172: 30.000 TL

Loca 162: 30.000 TL

VIP 100: 22.000 TL

VIP 101-126: 19.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.450 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.450 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 3.950 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.500 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.250 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 2.800 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.400 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 850 TL

SON DAKİKA SON DAKİKA