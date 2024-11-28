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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle: TRT Spor ekranı ile Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın izle

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken futbolseverler Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'ın Debrecen kentinde karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 18. sırada yer alan siyah-beyazlılar, bu kritik mücadelede galibiyet alarak gruptaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İşte, TRT Spor ekranı ile Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın izle ekranı…

Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:53
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle: TRT Spor ekranı ile Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın izle

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Temsilcimiz Beşiktaş bugün Macaristan'ın Debrecen kentinde Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. İtalyan hakem Simone Sozza'nın düdük çalacağı kritik Avrupa Ligi mücadelesinde siyah-beyazlılarda Muçi forma giymeyecek. TRT Spor ekranı ile takip edilecek mücadele 20:45'te başlayacak. İşte, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle…

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle: TRT Spor ekranı ile Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 5. maçına çıkacak Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Beşiktaş'ın maçı 28 Kasım Perşembe (bugün) TSİ 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle: TRT Spor ekranı ile Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayımlanacak.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle: TRT Spor ekranı ile Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle: TRT Spor ekranı ile Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

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