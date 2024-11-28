Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle: TRT Spor ekranı ile Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın izle

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken futbolseverler Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'ın Debrecen kentinde karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 18. sırada yer alan siyah-beyazlılar, bu kritik mücadelede galibiyet alarak gruptaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İşte, TRT Spor ekranı ile Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın izle ekranı…

Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:53