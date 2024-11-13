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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi BJK Tel Aviv maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta maçları kapsamında temsilcimiz Beşiktaş ile Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlıların İsrail temsilcisi ile oynayacağı müsabaka İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ihtimaline karşı tarafsız sahaya alındı. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki futbolcular hem ligde hem de Avrupa'da başarılı imajını korumayı amaçlıyor. Milyonlarca taraftar ve futbolsever UEFA Avrupa Ligi maçlarını kaçırmadan takip edebilmek için BJK-Tel Aviv maçının ayrıntılarını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Peki, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 13.11.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:13
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi BJK Tel Aviv maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacakTarafsız sahada oynanacak mücadelenin ayrıntıları taraftarlar ve futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi BJK Tel Aviv maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Kasım perşembe günü oynanacak Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı TSİ 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi BJK Tel Aviv maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçlarının TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi BJK Tel Aviv maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Olarak Macaristan'ın Debrecen Şehrinde Oynanacak

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi BJK Tel Aviv maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz.

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