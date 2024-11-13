Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi BJK Tel Aviv maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta maçları kapsamında temsilcimiz Beşiktaş ile Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlıların İsrail temsilcisi ile oynayacağı müsabaka İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ihtimaline karşı tarafsız sahaya alındı. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki futbolcular hem ligde hem de Avrupa'da başarılı imajını korumayı amaçlıyor. Milyonlarca taraftar ve futbolsever UEFA Avrupa Ligi maçlarını kaçırmadan takip edebilmek için BJK-Tel Aviv maçının ayrıntılarını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Peki, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 13.11.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:13