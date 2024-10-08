BESYO TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

BESYO tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, spor bilimleri için ÖZYES tercihleri, 7 Ekim itibarıyla sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, 2024 BESYO tercih sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?