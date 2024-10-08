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BESYO TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

BESYO tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, spor bilimleri için ÖZYES tercihleri, 7 Ekim itibarıyla sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, 2024 BESYO tercih sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Giriş Tarihi: 08.10.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:30
BESYO TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 19 Eylül 23024 tarihinde adayların erişimine sunuldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda ÖZYES tercihleri 2 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirildi. Binlerce BESYO öğrencisi tercih sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. İşte, 2024 BESYO tercih takvimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

BESYO TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

ÖZYES TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

ÖSYM taarfından yayımlanan kılavuza göre 2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında sona erdi.

BESYO TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2024 ÖZYES tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

BESYO TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BESYO TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

BESYO TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
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