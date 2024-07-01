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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Mısır piramitleri meğer böyle inşa edilmiş...

Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Mısır piramitleri meğer böyle inşa edilmiş...

Mısır'ın gizemli piramitleri inşa edildiğinden bu güne kadar gizemini korudu. Ancak bilim insanları yapılan son keşifleriyle bu gizemi çözdüklerine inanıyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 12:36
Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Mısır piramitleri meğer böyle inşa edilmiş...

Binlerce yıldır Mısır piramitleri bizi şaşkına çeviriyor. Bildiğimiz şey, 100'den fazla piramidin çoğunun ülkenin firavunları için mezar olarak inşa edildiği ve ilk piramidin MÖ 2780 civarında antik Memphis kentinin yakınlarına inşa edildiğidir.

Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Mısır piramitleri meğer böyle inşa edilmiş...

O zamandan beri olanlar hakkında ise pek fazla şey bilmiyoruz.

Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Mısır piramitleri meğer böyle inşa edilmiş...

Ancak bu durum Amsterdam Üniversitesi'nden fizikçiler, MÖ 1900'lere tarihlenen Djehutihotep'in mezarındaki eski bir duvar resmini analiz etmeye başlamasıyla değişti.

Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Mısır piramitleri meğer böyle inşa edilmiş...

Physical Review Letters dergisinde yayınlanan 2014 tarihli bir araştırmada bilim insanları piramitlerin inşasının aslında oldukça basit olabileceğini söyledi.

Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Mısır piramitleri meğer böyle inşa edilmiş...

Söz konusu görsel, 172 Antik Mısırlının bu devasa taşları nasıl taşıdıklarını ve yerleştirdiklerini gösteriyor.

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