Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI: 2025 BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilir?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI: 2025 BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilir?

BİLSEM ön değerlendirme başvuru 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için araştırılmaya başladı. MEB bünyesinde gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve onları bu doğrultuda geliştirme amacıyla hizmet vermektedir. Her yıl binlerce öğrencinin sınava katıldığı eğitim merkezinde bu yılki sınav tarihleri merakla beklenirken kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında sınav gerçekleştirilecek. Peki, BİLSEM ön değerlendirme başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, sınav ne zaman?