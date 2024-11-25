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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI: 2025 BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilir?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI: 2025 BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilir?

BİLSEM ön değerlendirme başvuru 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için araştırılmaya başladı. MEB bünyesinde gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve onları bu doğrultuda geliştirme amacıyla hizmet vermektedir. Her yıl binlerce öğrencinin sınava katıldığı eğitim merkezinde bu yılki sınav tarihleri merakla beklenirken kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında sınav gerçekleştirilecek. Peki, BİLSEM ön değerlendirme başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, sınav ne zaman?

Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:12
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI: 2025 BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilir?

Bilim ve Sanat Merkezi 2024-2025 eğitim öğretim yılı ön başvuruları başlıyor. MEB tarafından ilan edilen kılavuzda bu yılki BİLSEM sınavlarına dair tüm detaylar yer aldı. Özel yetenekli öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesi için hizmet veren merkezin bu yılki takvimi merak ediliyor. Peki, BİLSEM ön değerlendirme başvurusu başladı mı, ne zaman?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI: 2025 BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilir?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025
BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025'te ilan edilecek.Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. 11 Aralık'ta ise ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI: 2025 BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilir?

BİLSEM TAKVİMİ 2024-2025
25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması
28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI: 2025 BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilir?

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI: 2025 BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilir?

14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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