İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 17-20 Eylül 2024: Motosiklet, matkap, ayakkabılık, cam temizleme robotu...
Alışveriş listelerini çıkarmak üzere aktüel broşürlerini takip edenler BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif Market gibi pek çok marketi kontrol ediyor. Her hafta salı ve cuma günleri indirimdeki ürünleri ve farklı fırsatları ile gündemde olan BİM aktüel 17-20 Eylül kataloğu ile yayında. Motosiklet, matkap, valiz, ayakkabılık, akıllı saat, cam temizleme robotu gibi pek çok ürün işaretlendi. İşte, indirimli liste...
Giriş Tarihi: 16.09.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:39