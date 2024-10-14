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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15-18 EKİM 2024: Bu hafta BİM'de neler var? Espresso makinesi, derin dondurucu, motosiklet, oyun konsolu

Zincir market BİM, 15 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olan yeni indirimli aktüel kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Bu hafta salı, çarşamba ve cuma günü alışveriş severlerle buluşacak uygun fiyatlı ürünlerler listelendi. Makyaj aynası, makyaj fırça seti, çorap, çekme karavan, koşu bandı, mekik sehpası, espresso makinesi, derin dondurucu, motosiklet, oyun konsolu, blender seti, baharat öğütücü, baharatlık, sahan seti gibi pek çok ürün haftanın yıldızları arasında yerini aldı. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 15-18 Ekim 2024...

Giriş Tarihi: 14.10.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:38
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15-18 EKİM 2024: Bu hafta BİM’de neler var? Espresso makinesi, derin dondurucu, motosiklet, oyun konsolu

BİM aktüel ürünler kataloğu 15-18 Ekim 2024 yayınlandı. Salı, çarşamba ve cuma günü raflara gelecek ürünleri öğrenmek isteyen alışveriş severler yeni haftanın kataloğunu mercek altına alıyor. İşte, Bim aktüel ürünler listesi tamamı haberimizde...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15-18 EKİM 2024: Bu hafta BİM’de neler var? Espresso makinesi, derin dondurucu, motosiklet, oyun konsolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 EKİM SALI

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15-18 EKİM 2024: Bu hafta BİM’de neler var? Espresso makinesi, derin dondurucu, motosiklet, oyun konsolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 EKİM SALI

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15-18 EKİM 2024: Bu hafta BİM’de neler var? Espresso makinesi, derin dondurucu, motosiklet, oyun konsolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 EKİM SALI

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15-18 EKİM 2024: Bu hafta BİM’de neler var? Espresso makinesi, derin dondurucu, motosiklet, oyun konsolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM ÇARŞAMBA

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