BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15-18 EKİM 2024: Bu hafta BİM'de neler var? Espresso makinesi, derin dondurucu, motosiklet, oyun konsolu

Zincir market BİM, 15 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olan yeni indirimli aktüel kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Bu hafta salı, çarşamba ve cuma günü alışveriş severlerle buluşacak uygun fiyatlı ürünlerler listelendi. Makyaj aynası, makyaj fırça seti, çorap, çekme karavan, koşu bandı, mekik sehpası, espresso makinesi, derin dondurucu, motosiklet, oyun konsolu, blender seti, baharat öğütücü, baharatlık, sahan seti gibi pek çok ürün haftanın yıldızları arasında yerini aldı. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 15-18 Ekim 2024...