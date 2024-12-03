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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Bir Gece Masalı 14. bölüm izle ekranı! ATV dizisi Bir Gece Masalı yeni bölüm izle, tek parça, full HD

Bir Gece Masalı 14. bölüm izle ekranı! ATV dizisi Bir Gece Masalı yeni bölüm izle, tek parça, full HD

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı 14. bölüm izle araştırmaları başladı. Başrollerinde Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Çoşkun'un yer aldığı dizide Mahir ve Canfeza'nın aşkı izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeni bölümde Mahir ve Canfeza'nın arasındaki soğukluğa arkadaşları müdahale etmek ister. Kamp macerası ile birlikte birbirlerine karşı yumuşayan çift yine bir yol ayrımına girer. Yeni bölümde neler olacağı heyecanla bekleniyor. İşte 3 Aralık Salı ATV ile Bir Gece Masalı son bölüm izle, tek parça, kesintisiz

Giriş Tarihi: 03.12.2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 23:15
Bir Gece Masalı 14. bölüm izle ekranı! ATV dizisi Bir Gece Masalı yeni bölüm izle, tek parça, full HD

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı 14. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Babası ve Mahir arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak olan Canfeza için zorlu günler yeniden başlamaktadır. Peki Canfeza bundan sonra ne yapacak? İşte Bir Gece Masalı son bölüm izle, full HD, kesintisiz

Bir Gece Masalı 14. bölüm izle ekranı! ATV dizisi Bir Gece Masalı yeni bölüm izle, tek parça, full HD

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM İZLE

Bir Gece Masalı dizisi 14.bölümüyle ekranlara geliyor.

İşte, yeni bölüm izleme linki;

BİR GECE MASALI BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir Gece Masalı 14. bölüm izle ekranı! ATV dizisi Bir Gece Masalı yeni bölüm izle, tek parça, full HD

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

"Sen benim ilk tanıdığım Mahir'e benzemiyorsun"

Mahir'in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim'in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız, Selim'in bütün dünyasını alt üst eder. Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kızı evine alır.

Bir Gece Masalı 14. bölüm izle ekranı! ATV dizisi Bir Gece Masalı yeni bölüm izle, tek parça, full HD

Mahir ve Canfeza arasındaki durumu öğrenen Sare ise Salih'le el ele verip Mahir ve Canfeza'yı barıştırmaya karar verirler. Dörtlünün kamp macerası iki çift için de sürprizli olacaktır.

Bir Gece Masalı 14. bölüm izle ekranı! ATV dizisi Bir Gece Masalı yeni bölüm izle, tek parça, full HD

Mahir Canfeza'ya karşı yumuşarken; Canfeza Mahir'e hala kırgındır. Ancak Mahir'i canını verecek kadar çok seven Canfeza Selim'in Kürşat'a yaptığı sadakat testinde babasıyla Mahir'in arasında kalır.

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