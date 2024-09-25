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Bir Gece Masalı 5. Bölüm fragmanı izle! ATV ile yayında: Yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

ATV ekranlarının Salı akşamı ekranlara gelen dizisi Bir Gece Masalı, yayınlanan son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Buran Deniz'in yer aldığı yapımın son bölümünde, Mahir ve Canfeza'nın gelişi Asaf Bey Köşkü'nde bomba etkisi yaratmıştı. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Gece Masalı 5. bölüm fargman detayları!

Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 06:08
Bir Gece Masalı 5. Bölüm fragmanı izle! ATV ile yayında: Yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Bir Gece Masalı 5. bölüm fragman heyecanı yaşanıyor. Salı akşamlarına damgasına vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını ise NGM'nin üstlendiği atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın gelecek bölümünden eler olacak merak konusu oldu. Peki, ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Gece Masalı 5. bölüm fargman detayları!

Bir Gece Masalı 5. Bölüm fragmanı izle! ATV ile yayında: Yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

BİR GECE MASALI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir ve Canfeza'nın gelişi Asaf Bey Köşkü'nde bir bomba etkisi yaratır. Mahir'i köşke asıl çağırma nedenlerini bir türlü söyleyemeyen Asaf ve Afet, Canfeza'nın kim olduğunu öğrenmeye ve onu göndermeye çalışırken Mahir ve Canfeza arasında derinleşen ve giderek sağlamlaşan bir bağ oluşmaya başlar.

Bir Gece Masalı 5. Bölüm fragmanı izle! ATV ile yayında: Yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Onlar artık her şeyin ötesinde kader arkadaşıdır. İkisinin de duyguları yükselirken Canfeza'nın yaptığı bir hata onu Selim'le yüz yüze getirir.

BİR GECE MASALI BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir Gece Masalı 5. Bölüm fragmanı izle! ATV ile yayında: Yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" 5. bölüm fragmanı ile merak konusu oldu.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

BİR GECE MASALI FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir Gece Masalı 5. Bölüm fragmanı izle! ATV ile yayında: Yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

BİR GECE MASALI OYUNCU VE KARAKTERLERİ

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz),Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz),Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

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