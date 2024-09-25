Bir Gece Masalı 5. Bölüm fragmanı yayında! ATV ile takip ediliyor... Bir Gece Masalı yeni bölümde neler olacak?
ATV ekranlarının Salı akşamı ekranlara gelen dizisi Bir Gece Masalı, yayınlanan son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Buran Deniz'in yer aldığı yapımın son bölümünde, Mahir ve Canfeza'nın gelişi Asaf Bey Köşkü'nde bomba etkisi yaratmıştı. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Gece Masalı 5. bölüm fargman detayları!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:54