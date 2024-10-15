BİR GECE MASALI 7. BÖLÜM İZLE: ATV ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle full HD, kesintisiz

Bir Gece Masalı 7. bölüm izle için ATV ekranlarına dönüldü. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yer aldığı yapım komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını ele alıyor. Her hafta salı günü milyonları ekran başına kilitleyen yapımın 15 Ekim 2024 tarihli son bölümünde Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir. İşte, Bir Gece Masalı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz ekranı ve yeni bölümden detaylar...