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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BJK AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

BJK AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftada futbol heyecanı AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ile kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip milli aranın ardından Süper Lig'de Göztepe Avrupa Ligi'nde de Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanması planlanan maçın tarafsız sahada oynanmasına karar verilmiş ve mübakanın düzenleneceği yer Macaristan olarak duyurulmuştu. Geride bıraktığımız dört haftada 6 puan elde eden Beşiktaş Tel Aviv galibiyetiyle ülke puanına katkıda bulunmayı hedefliyor. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Macabbi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 21.11.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:29
BJK AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

Beşiktaş - Macabbi Tel Aviv maçı için nefesler tutuldu! UEFA tarafından alınan kararla tarafsız ve seyircisiz bir sahada oynanmasına karar verilen Maccabi Tel-Aviv maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı futbolseverler ve taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Macabbi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BJK AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - MACABBİ TEL AVİV UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta kapsamında düzenlenen Beşiktaş - Macabbi Tel Aviv maçı 28 Ekim Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak.

BJK AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

BJK AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi maçları yayın kuruluşu TRT 1 kanalı oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 28 Ekim 2024 tarihinde oynanacak Avrupa Ligi maçı TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

BJK AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

30 Ocak | Twente-Beşiktaş

BJK AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi formatında Beşiktaş, grup aşamasındaki ilk maçına Ajax deplasmanında çıktı ve sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı ancak bu karşılaşmayı da 3-1 kaybetti. Üçüncü hafta mücadelesinde Lyon deplasmanına konuk olan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in kaydettiği golle önemli bir galibiyet alarak sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı. Dördüncü hafta maçında ise Malmö'yü Vodafone Park'ta 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi genel sıralamasında 18. basamakta yer alıyor.

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