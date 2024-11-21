Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BJK AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

BJK AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftada futbol heyecanı AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ile kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip milli aranın ardından Süper Lig'de Göztepe Avrupa Ligi'nde de Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanması planlanan maçın tarafsız sahada oynanmasına karar verilmiş ve mübakanın düzenleneceği yer Macaristan olarak duyurulmuştu. Geride bıraktığımız dört haftada 6 puan elde eden Beşiktaş Tel Aviv galibiyetiyle ülke puanına katkıda bulunmayı hedefliyor. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Macabbi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?