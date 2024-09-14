Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11'de mi?
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olmuştu. Rekor transfer bedeli ile transferi yapılan başarılı ve genç oyuncu için çıkacağı ilk mücadele merakla bekleniyordu. Takımıyla birlikte çalışmalara başlayan Kadıoğlu'nun Brighton-Ipswich maçında yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11'de mi?
Giriş Tarihi: 14.09.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:40