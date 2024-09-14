A Milli Takım'ın genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Umarım bir sonraki maçta kadroda olurum." açıklaması yapmıştı. O gün geldi çattı! Brighton-Ipswich maçı için sporseverler Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11'de mi?