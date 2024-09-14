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Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11'de mi?

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olmuştu. Rekor transfer bedeli ile transferi yapılan başarılı ve genç oyuncu için çıkacağı ilk mücadele merakla bekleniyordu. Takımıyla birlikte çalışmalara başlayan Kadıoğlu'nun Brighton-Ipswich maçında yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11'de mi?

Giriş Tarihi: 14.09.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:40
Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11’de mi?

A Milli Takım'ın genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Umarım bir sonraki maçta kadroda olurum." açıklaması yapmıştı. O gün geldi çattı! Brighton-Ipswich maçı için sporseverler Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11'de mi?

Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11’de mi?

BRİGHTON - IPSWİCH MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'de 4. hafta heyecanı Brighton, Ipswıch mücadelesiyle devam ediyor. Faimer Stadyumu'nda oynanacak Brighton - Ipswich karşılaşması 14 Eylül cumartesi günü saat 17:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11’de mi?

FERDİ KADIOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

A Milli Takım'ın genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınına yaptığı açıklamada takımla birlikte antrenmanlara katıldığına vurgu yaparak " Umarım bir sonraki maçta kadroda olurum." ifadelerini kullandı.

Takımıyla birlikte çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan oyuncu 10 gün sahalardan uzak kalırken milli arada sakatlığını atlattı.

Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11’de mi?

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığı geçen Ferdi Kadıoğlu'nun cumartesi günü Ipswich karşısında forma giyebileceğini açıklamıştı.

Ferdi Kadıoğlu bugün şans verilmesi halinde Ipswich maçında kadroda olacak.

Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı, ilk 11’de mi?
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