BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

YOUTUBE KAPANACAK MI?

Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildi. Akabinde ise son olarak 9 Ekim 2024 Çarşamba günü Discord'a erişim yasağı getirildi.

Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu YouTube'un durumunu merak ediyor.

YouTube ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.