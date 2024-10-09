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BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube'a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

Sırasıyla önce İnstagram, Roblox ve son olarak Discord'a erişim engeli getirilmesinin ardından YouTube kapanıyor mu sorusu kullanılcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Hal böyle olunca diğer sosyal medya platformlarına yönelik bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu YouTube'un durumunu öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelleri hakkında açıklamalar BTK duyuruları ile takından takip ediliyor. Son olarak Discord'a BTK kararı ile erişim engeli getirildi. Peki, YouTube kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? İşte, yanıtı...

Giriş Tarihi: 09.10.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 07:31
BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

Sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelleri ülke gündemini meşgul ediyor. Sırasıyla önce İnstagram ardından Roblox ve son olarak Discord'a getirilen erişim engelinin ardından ülkemizde temsilcileri bulunan diğer sosyal medya platformlarına yönelik bir adım atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın YouTube ile ilgili kararları yakından takip ediliyor. Peki YouTube kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? İşte, tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

YOUTUBE KAPANACAK MI?

Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildi. Akabinde ise son olarak 9 Ekim 2024 Çarşamba günü Discord'a erişim yasağı getirildi.

Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu YouTube'un durumunu merak ediyor.

YouTube ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

DİSCORD NEDEN KAPATILDI?

Discord uygulaması üzerinden suç teşkil eden pek çok olayın gündeme gelmesiyle birlikte kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı.

Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yer alan bilgiye göre Discord uygulaması Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

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