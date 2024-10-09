BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

Sırasıyla önce İnstagram, Roblox ve son olarak Discord'a erişim engeli getirilmesinin ardından YouTube kapanıyor mu sorusu kullanılcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Hal böyle olunca diğer sosyal medya platformlarına yönelik bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu YouTube'un durumunu öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelleri hakkında açıklamalar BTK duyuruları ile takından takip ediliyor. Son olarak Discord'a BTK kararı ile erişim engeli getirildi. Peki, YouTube kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? İşte, yanıtı...