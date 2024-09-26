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Bu işi yapan ayda 100 bin lira kazanıyor: Randevu bulmak imkansız!

Erzincan'da taşı işleyerek duvar inşa eden taş duvar ustaları ayda 100 bin lira kazandıklarını açıkladı. Ancak bu gelire rağmen çalıştıracak eleman bulamadıklarından dert yandı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:56
Bu işi yapan ayda 100 bin lira kazanıyor: Randevu bulmak imkansız!

Türkiye'de geçmiş yıllardan bugüne kalelerden konutlara, sosyal alanlardan yollara kadar birçok yapının yapımında taşlar işlenerek adeta sanata dönüştürülüyor. Ancak taşı sanata dönüştüren inşaat sektöründe çalışan ustaların sayıları her geçen gün azalıyor.

Bu işi yapan ayda 100 bin lira kazanıyor: Randevu bulmak imkansız!

Erzincan'da da sayısı yok denecek kadar az olan taş duvar ustaları randevu ile çalışıyor. Yazın Erzincan'da çalışan ustalar kış aylarında ise Muğla'ya giderek taş evler inşa ediyor.

Bu işi yapan ayda 100 bin lira kazanıyor: Randevu bulmak imkansız!

Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarını belirterek, "Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Güzel bir işçilik, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu işi yapan ayda 100 bin lira kazanıyor: Randevu bulmak imkansız!

"Biz bu işin sanatkârıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz." diyen Alkan, taş duvar ustasının pek fazla bulunmadığının altını çizdi. Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurguladı.

Bu işi yapan ayda 100 bin lira kazanıyor: Randevu bulmak imkansız!

5 yıldır taş duvar ustalığı yapan Cevdet Akar, "Taşlar makineden geçmediği için biz elle yapıyoruz. Taşı istediğimiz şekle sokuyoruz. Bizim işimiz bu" şeklinde konuştu.

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