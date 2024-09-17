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Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Serie A maç fikstürü belli oldu!

Futbol camiasının bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. Milyonlarca futbolseverin yakından takip ettiği maçların 17 Eylül alı günkü fikstürü belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 3. Haftasında gerçekleşmesi planlanan ama Avrupa maçları nedeniyle ertelene maçlar bu hafta oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:00
Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Serie A maç fikstürü belli oldu!

Dolu dolu bir maç fikstürü futbolseverleri ve taraftarları bekliyor. Günün en dikkat çeken mücadelesi Trendyol Süper Lig Galatasaray ve Gaziantep'in erteleme maçı oldu. Öte yandan Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla gerçekleşecek Real Madrid ve Sttutgart müsabakası oldukça ilgi çekiyor. İşte, 17 Eylül 2024 Salı günü Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Serie A maç fikstürü haberin devamında...

Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Serie A maç fikstürü belli oldu!

17 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
19.45 Young Boys - Aston Villa
19.45 Juventus - PSV Eindhoven
22.00 Milan - Liverpool
22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb
22.00 Real Madrid - Stuttgart
22.00 Sporting CP - Lille

Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Serie A maç fikstürü belli oldu!

17 EYLÜL SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ

20:00 Galatasaray - Gaziantep FK

Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Serie A maç fikstürü belli oldu!

17 EYLÜL LALİGA MAÇ FİKSTÜRÜ
20:00 Mallorca- R. Sociedad

Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Serie A maç fikstürü belli oldu!
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