Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Serie A maç fikstürü belli oldu!
Futbol camiasının bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. Milyonlarca futbolseverin yakından takip ettiği maçların 17 Eylül alı günkü fikstürü belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 3. Haftasında gerçekleşmesi planlanan ama Avrupa maçları nedeniyle ertelene maçlar bu hafta oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:00