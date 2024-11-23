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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BUGÜNKÜ MAÇLAR: 23 Kasım Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR: 23 Kasım Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü maç fikstürü futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Bugün oynanacak lig maçları, taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olurken, TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sport, S Sport ve A Spor gibi kanallar bu mücadeleleri ekranlara getirecek. UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçları, futbol tutkunları tarafından sorgulanıyor. Peki bugün hangi maçlar var, 23 Kasım Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:57
BUGÜNKÜ MAÇLAR: 23 Kasım Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, hafta sonu maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Bugün, Trendyol Süper Lig başta olmak üzere birçok ligde heyecan verici karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de Galatasaray, Bodrumspor ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Kayserispor ile sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 23 Kasım 2024 tarihli maç programı ve tüm detaylar haberin devamında...

BUGÜNKÜ MAÇLAR: 23 Kasım Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TRENDYOL SÜPER LİG 23 KASIM MAÇLARI

13:30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

16:00 Kayserispor - Fenerbahçe

16:00 Gaziantep FK - Başakşehir FK

19:00 Bodrum FK - Galatasaray

BUGÜNKÜ MAÇLAR: 23 Kasım Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PREMİER LİG 23 KASIM MAÇLARI

15:30 Leicester City - Chelsea

18:00 Aston Villa - Crystal Palace

18:00 Arsenal - Nottingham Forest

18:00 Fulham - Wolverhampton

18:00 Everton - Brentford

18:00 Bournemouth - Brighton & Hove Albion

20:30 Manchester City - Tottenham

BUGÜNKÜ MAÇLAR: 23 Kasım Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LA LİGA 23 KASIM MAÇLARI

16:00 Valencia - Real Betis

18:15 Atletico Madrid - Deportivo Alaves

20:30 Girona - Espanyol

20:30 Las Palmas - Mallorca

23:00 Celta Vigo - Barcelona

BUGÜNKÜ MAÇLAR: 23 Kasım Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SERİE A 23 KASIM MAÇLARI

17:00 Hellas Verona - Inter

20:00 Milan - Juventus

22:45 Parma - Atalanta

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