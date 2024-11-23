Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BUGÜNKÜ MAÇLAR: 23 Kasım Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR: 23 Kasım Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü maç fikstürü futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Bugün oynanacak lig maçları, taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olurken, TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sport, S Sport ve A Spor gibi kanallar bu mücadeleleri ekranlara getirecek. UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçları, futbol tutkunları tarafından sorgulanıyor. Peki bugün hangi maçlar var, 23 Kasım Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?