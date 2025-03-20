BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller gündemde! İşte Valilik açıklamaları

YOZGAT

Yozgat'ta il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.



Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "20 Mart 2025 Perşembe günü il merkezi ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve tipi nedeni göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 20 Mart 2025 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.



Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



Öte yandan eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinin, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacakları ifade edildi.



Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.