  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller gündemde! İşte Valilik açıklamaları

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller gündemde! İşte Valilik açıklamaları

Bugün okullar tatil mi 20 Mart Perşembe günü için sorgulanıyor. Meteoroloji hava durumu tahminlerinin beklediği üzere pek çok ilde kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkili oldu. Bu noktada olumsuz hava koşullarından öğrencilerin etkilenmemesi için tedbir alan Valilikler duyurularını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Peki; bugün okul var mı, hangi illerde tatil edildi? İşte, kar tatili olan iller ve ilçeler...

Giriş Tarihi: 20.03.2025 08:07 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:07
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller gündemde! İşte Valilik açıklamaları

Eğitime kar engeli geldi. Bazı il ve ilçelerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili uygulamasına gidildi. Valilik açıklamalarını il il takip eden öğrenci, öğretmen ve veliler hava durumunu da değerlendiriyor. Peki; 20 Mart Perşembe bugün okullar tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller gündemde! İşte Valilik açıklamaları

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mart Perşembe günü için Niğde, Ordu, Kırşehir, Yozgat, Adana, Trabzon gibi illerde kar tatili kararı alındı. İşte Valilik açıklamaları ile bugün okulların tatil olduğu iller ve ilçeler:

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller gündemde! İşte Valilik açıklamaları

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller gündemde! İşte Valilik açıklamaları

YOZGAT

Yozgat'ta il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "20 Mart 2025 Perşembe günü il merkezi ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve tipi nedeni göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 20 Mart 2025 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinin, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacakları ifade edildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller gündemde! İşte Valilik açıklamaları

KIRŞEHİR

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Yaşlı, hamile ve engelli personelde idari izinli sayılacaktır" denildi.