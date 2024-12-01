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BÜYÜK FIRSATLAR! ŞOK aktüel indirimleri 1-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

ŞOK market 4-10 Aralık aktüel ürün kataloğu satışa sunuldu. Bu hafta 4 Aralık'tan itibaren raflarda birçok farklı üründe her ihtiyaca ve bütçeye uygun kampanyalar yer alacak. Ürünlerin fiyatlarındaki düşüş gözlerden kaçmıyor. Bu haftanın kataloğunda elektrikli ısıtıcıdan, kışlık kıyafetlere, hurçlar, düzenleyiciler, saklama kapları öne çıkarken temel gıda da yağ, zeytin, çay, peynir deterjanlar ve yumuşatıcılar uygun fiyatlarıyla sepetleri dolduruyor. İşte 4-10 Aralık ŞOK aktüel katalog indirimleri

Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 13:54
BÜYÜK FIRSATLAR! ŞOK aktüel indirimleri 1-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

4-10 Aralık tarihlerinde ŞOK indirimlerinde satışa sunulacak ürünler katalogla birlikte yayımlandı. Bu hafta elektrikli ısıtıcılar, deterjanlar, yumuşatıcılar, temel gıda da birçok ürün uygun fiyatlarla kampanyalı olarak alışveriş severlerle buluşacak. İşte 4-10 Aralık ŞOK aktüel katalog ürünleri

BÜYÜK FIRSATLAR! ŞOK aktüel indirimleri 1-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

ŞOK AKTÜEL KATALOG 4-10 ARALIK İNDİRİMLERİ

Peynir 105 TL

Kaşar Peyniri 115 TL

Zeytin 89 TL

Yoğurt 49 TL

Çay 89 TL

BÜYÜK FIRSATLAR! ŞOK aktüel indirimleri 1-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

Şampuan 59 TL

Tıraş Köpüğü 82 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 79 TL

Kireç Söküxü 41 TL

BÜYÜK FIRSATLAR! ŞOK aktüel indirimleri 1-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

Polarlı Sweatshirt 299 TL

Erkek Gömlek 299 TL

Çorap çeşitleri 29 TL

Hasır Sepet 199 TL

BÜYÜK FIRSATLAR! ŞOK aktüel indirimleri 1-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

ŞOK AKTÜEL 4-10 ARALIK KATALOĞU

Radyatör 1.899 TL

Mama Kabı 99 TL

Kuru Kedi Mamas 457 TL

Bitki Çeşitleri 119 TL

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