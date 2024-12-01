BÜYÜK FIRSATLAR! ŞOK aktüel indirimleri 1-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

ŞOK market 4-10 Aralık aktüel ürün kataloğu satışa sunuldu. Bu hafta 4 Aralık'tan itibaren raflarda birçok farklı üründe her ihtiyaca ve bütçeye uygun kampanyalar yer alacak. Ürünlerin fiyatlarındaki düşüş gözlerden kaçmıyor. Bu haftanın kataloğunda elektrikli ısıtıcıdan, kışlık kıyafetlere, hurçlar, düzenleyiciler, saklama kapları öne çıkarken temel gıda da yağ, zeytin, çay, peynir deterjanlar ve yumuşatıcılar uygun fiyatlarıyla sepetleri dolduruyor. İşte 4-10 Aralık ŞOK aktüel katalog indirimleri