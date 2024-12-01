CANLI ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

1 Aralık altın fiyatları yatırımcıların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Uzun süredir piyasalarda bir düşüş bir çıkış yaşayan sarı metal Aralık ayında nasıl bir grafik izleyecek merakla bekleniyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte detaylar