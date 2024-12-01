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CANLI ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 1 Aralık Pazar günü haftanın son gününde piyasalarda yatırımcıların yakın merceği altına girdi. Yen, ayın başlamasıyla birlikte yatırımlarını sarı metalden yana kullanacak olan vatandaşlar uzun süredir dalgalı seyrini sürdüren altının gram fiyatı için tabloları araştırıyor. Sabahın ilk saatlerinde gram altın 2.960 TL'den işlem görürken çeyrek altın 4.904 TL'ye ulaştı. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.12.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 09:11
CANLI ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

1 Aralık altın fiyatları yatırımcıların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Uzun süredir piyasalarda bir düşüş bir çıkış yaşayan sarı metal Aralık ayında nasıl bir grafik izleyecek merakla bekleniyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.960,53

SATIŞ(TL) 2.961,83

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.019,00

SATIŞ(TL) 20.322,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.904,00

SATIŞ(TL) 4.981,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.654,41

SATIŞ(USD) 2.655,57

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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