CANLI ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 1 Aralık Pazar günü haftanın son gününde piyasalarda yatırımcıların yakın merceği altına girdi. Yen, ayın başlamasıyla birlikte yatırımlarını sarı metalden yana kullanacak olan vatandaşlar uzun süredir dalgalı seyrini sürdüren altının gram fiyatı için tabloları araştırıyor. Sabahın ilk saatlerinde gram altın 2.960 TL'den işlem görürken çeyrek altın 4.904 TL'ye ulaştı. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında son gelişmeler...