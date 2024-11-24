  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM GÜNCEL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM GÜNCEL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 24 Kasım Pazar günü hafta sonu piyasalarda takibe alındı. Yatırım yapanların yakından incelediği alış-satış grafiğinde uzun zamandır dalgalı seyir hali devam ediyor. Yatırımcıların en büyük kaynaklarından olan sarı metalin haftanın son gününde yükselişte mi, düşüşte mi olduğu merak ediliyor. Gram altın bugün 3.004,96 TL'den işlem görürken çeyrek altın 5.117 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında son durum...

Giriş Tarihi: 24.11.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:01
CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM GÜNCEL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

24 Kasım altın fiyatları yatırımcıların sık sık araştırdığı konuların başında geliyor. Uzun süredir piyasalardaki dalgalanma hali devam ederken sarı metal için haftanın son gününde sorgulamalar başladı. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM GÜNCEL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.004,96

SATIŞ(TL) 3.005,46

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM GÜNCEL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.117,00

SATIŞ(TL) 5.189,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM GÜNCEL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.857,00

SATIŞ(TL) 21.172,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM GÜNCEL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.705,79

SATIŞ(USD)
2.706,24

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA SON DAKİKA