Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM GÜNCEL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM GÜNCEL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 24 Kasım Pazar günü hafta sonu piyasalarda takibe alındı. Yatırım yapanların yakından incelediği alış-satış grafiğinde uzun zamandır dalgalı seyir hali devam ediyor. Yatırımcıların en büyük kaynaklarından olan sarı metalin haftanın son gününde yükselişte mi, düşüşte mi olduğu merak ediliyor. Gram altın bugün 3.004,96 TL'den işlem görürken çeyrek altın 5.117 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında son durum...