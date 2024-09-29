Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman, hangi gün açılacak? Cem Garipoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Türkiye Cem Garipoğlu ismini bundan 15 yıl önce Münevver Karabulut ismindeki genç kızı canice öldürmesiyle tanıdı. 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'u canice katleden Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim olmuş ve 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Garipoğlu, 2014 yılında cezaevinde intihar etti. Ancak hakkındaki spekülasyonlar hiç bitmedi. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili ailenin başvurusu kabul edildi. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman, hangi gün açılacak? İşte detaylar;