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Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman, hangi gün açılacak? Cem Garipoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Türkiye Cem Garipoğlu ismini bundan 15 yıl önce Münevver Karabulut ismindeki genç kızı canice öldürmesiyle tanıdı. 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'u canice katleden Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim olmuş ve 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Garipoğlu, 2014 yılında cezaevinde intihar etti. Ancak hakkındaki spekülasyonlar hiç bitmedi. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili ailenin başvurusu kabul edildi. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman, hangi gün açılacak? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 29.09.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 10:15
Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman, hangi gün açılacak? Cem Garipoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih merak ediliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili son kararını verdi. Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman, hangi gün açılacak?

Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman, hangi gün açılacak? Cem Garipoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

İstanbul Bahçeşehir'de, Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut (17) cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı.

Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman, hangi gün açılacak? Cem Garipoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Cinayetten 5 yıl sonra 2014 yılında katil zanlısı Cem Garipoğlu, yattığı Silivri Cezaevi'nde intihar etti. Ancak intihar eden kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunda yıllardır bitmedi.

Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman, hangi gün açılacak? Cem Garipoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili son kararını verdi. Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi.

Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman, hangi gün açılacak? Cem Garipoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Savcılık, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na fethi kabir işlemi yapılması için talimat yazısı gönderdi.

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