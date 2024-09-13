Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün Galatasaray futbol direktörlüğünden istifa mı etti, neden?
Galatasaray Kulübünde futbol direktörü Cenk Ergün bir son dakika gelişmesi ile gündem geldi. Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını duyurdu. Bu paylaşım sonrasında sporsever tarafından merak edilen Ergün hakkında kimdir, neden istifa etti soruları yanıt arıyor. Peki, Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün Galatasaray futbol direktörlüğünden neden istifa etti?
Giriş Tarihi: 13.09.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:02