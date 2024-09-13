  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün Galatasaray futbol direktörlüğünden istifa mı etti, neden?

Galatasaray Kulübünde futbol direktörü Cenk Ergün bir son dakika gelişmesi ile gündem geldi. Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını duyurdu. Bu paylaşım sonrasında sporsever tarafından merak edilen Ergün hakkında kimdir, neden istifa etti soruları yanıt arıyor. Peki, Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün Galatasaray futbol direktörlüğünden neden istifa etti?

Giriş Tarihi: 13.09.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:02
Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün Galatasaray futbol direktörlüğünden istifa mı etti, neden?

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı yönetim kurulundaki görevinden istifa ettiğini açıklamasıynın hemen ardından, en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Peki, Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün Galatasaray futbol direktörlüğünden neden istia etti?

Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün Galatasaray futbol direktörlüğünden istifa mı etti, neden?

Cenk Ergün kimdir?

Cenk Ergün, 1974 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlkokulu eğitimini Bursa'da tamamladı. 1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun olan Ergün, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde ise yükseköğretimini tamamladı.

Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün Galatasaray futbol direktörlüğünden istifa mı etti, neden?

2000-2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı.

2003-2006 yıları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün Galatasaray futbol direktörlüğünden istifa mı etti, neden?

2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev alan Ergün, 2015 yılından 2018 yılına kadar Galatasaray Sportif A.Ş. Futbol Direktörü olarak hizmet verdi.

Cenk Ergün, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün Galatasaray futbol direktörlüğünden istifa mı etti, neden?

Cenk Ergün Galatasaray'da futbol direktörlüğünden istifa mı etti, neden?

Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını duyurdu.

Ergün, paylaşımında, "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA SON DAKİKA