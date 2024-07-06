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Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...
Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...
Deneyimlerin, yaşam stillerinin en çok paylaşıldığı platformlardan biri olan YouTube, son günlerde dehşet veren bir "ebeveynlik deneyimine" sahne oldu. Japon bir çift, 2 yaşındaki kızlarını sıcak bir arabada kilitli kaldığı anları dakikalarca kayda aldı.
Giriş Tarihi: 06.07.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 16:43