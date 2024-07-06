Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...

Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...

Deneyimlerin, yaşam stillerinin en çok paylaşıldığı platformlardan biri olan YouTube, son günlerde dehşet veren bir "ebeveynlik deneyimine" sahne oldu. Japon bir çift, 2 yaşındaki kızlarını sıcak bir arabada kilitli kaldığı anları dakikalarca kayda aldı.