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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...

Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...

Deneyimlerin, yaşam stillerinin en çok paylaşıldığı platformlardan biri olan YouTube, son günlerde dehşet veren bir "ebeveynlik deneyimine" sahne oldu. Japon bir çift, 2 yaşındaki kızlarını sıcak bir arabada kilitli kaldığı anları dakikalarca kayda aldı.

Giriş Tarihi: 06.07.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 16:43
Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...

"Sağlıklı bir aile" olmaya dair tavsiyeleriyle bilinen bir çiftin açtığı YouTube kanalı, çocuklarının arabada kilitli kaldığı görüntüleri servis etmesiyle adeta şoke etti.

Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...

Çift, 2 yaşındaki kızlarını sıcak bir günde kilitli bir arabada ağlarken, onu dışarı çıkarmak yerine yaklaşık 30 dakika boyunca filme aldıktan sonra tartışmalara yol açtı.

Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti... | Video

Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...

Mayıs ayının sonunda, Japon bir çiftin üç çocuğuyla birlikte günlük yaşamını belgeleyen YouTube kanalı "Rau-nano Ailesi","Yanan güneşin altında... 2 yaşındaki kızım arabada kilitliydi" başlıklı bir video yükledi.

Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...

İnsanların inanamadığı bu başlıkla birlikte videoyu görenler adeta dehşete düştü. İzlenme sayısını artırma hedefi ve dikkat çekme çabaları sebebiyle bunu yaptığı düşünülse de gelebilecek tepkileri yeterince hesap etmemişlerdi.

Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti...

Tartışmalara sebep olan bu videoda, ailenin babasının bir yaz gününde yanlışlıkla arabada kilitli kalan 2 yaşındaki kızını 30 dakika boyunca ağlamasına rağmen gelişigüzel filme aldığı görülüyor. Üstelik bu anlarda hiçbir pencere açık değil.

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