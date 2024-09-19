COVID yeni varyantı XEC nedir? Avrupa’da tespit edilen XEC varyantı belirtileri neler, nasıl bulaşır?

XEC VARYANTI NEDİR?

Covid -19 XEC varyantı, daha önceki omikron alt varyantları KS.1.1 ve KP.3.3'ün bir melezi olup şu anda Avrupa'da yayılmaya başladı. Bilim insanları XEC varyantını ilk olarak Haziran ayında Berlin'de tespit etti ve toplamda en az 11 Avrupa ülkesinde ve dünya çapında dört ülkede daha tespit edildiğini açıkladı.