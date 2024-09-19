  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

COVID yeni varyantı XEC nedir? Avrupa’da tespit edilen XEC varyantı belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Tüm dünya Covid-19 pandemisinin etkilerini yeni yeni üzerinden atmaya başlamışken yeni bir varyant haberi gündeme bomba gibi düştü. Uzmanlar yeni bir Covid varyantının Avrupa'da görülmeye başladığını ve dünya geneline yayılabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Havaların serinlemesiyle birlikte hastalıklar daha hızlı bir şekilde yayıldığından vatandaşların XEC varyantıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, Covid-19 yeni varyantı XEC nedir, nasıl bulaşır, korunmak için hangi önlemler alınmalı?

Giriş Tarihi: 19.09.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:10
COVID yeni varyantı XEC nedir? Avrupa’da tespit edilen XEC varyantı belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Bilim insanları Koranavirüs'ün Avrupa'da yayılmaya başlayan yeni varyantı XEC için vatandaşları uyarıyor. Kış mevsimine giriş yapılmasıyla beraber birçok üst solunum yolu enfeksiyonu ve gribal hastalıklar soğuk havaların etkisiyle hızla yayılıyor. Uzmanların tüm varyantlara göre daha güçlü olduğunu ifade ettikleri XEC varyantıyla ilgili araştırmalar sürüyor. İşte, Covid-19 yeni varyantı ile ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında....

COVID yeni varyantı XEC nedir? Avrupa’da tespit edilen XEC varyantı belirtileri neler, nasıl bulaşır?

XEC VARYANTI NEDİR?

Covid -19 XEC varyantı, daha önceki omikron alt varyantları KS.1.1 ve KP.3.3'ün bir melezi olup şu anda Avrupa'da yayılmaya başladı. Bilim insanları XEC varyantını ilk olarak Haziran ayında Berlin'de tespit etti ve toplamda en az 11 Avrupa ülkesinde ve dünya çapında dört ülkede daha tespit edildiğini açıkladı.

COVID yeni varyantı XEC nedir? Avrupa’da tespit edilen XEC varyantı belirtileri neler, nasıl bulaşır?

ABD merkezli yapılan araştırmaların verilerine göre XEC şu ana kadar Slovenya, Belçika, Almanya ve Hollanda'da görülen tüm örneklerin en az yüzde 1'ini oluşturuyor.

COVID yeni varyantı XEC nedir? Avrupa’da tespit edilen XEC varyantı belirtileri neler, nasıl bulaşır?

XEC NASIL BULAŞIR?

Koronavirüs hastalığının yeni yayılmaya başlayan varyantı olan XEC varyantının daha önce bilinen alt varyantlar olan eris, omicron, JN1 ve FLiRT'e göre sahip olduğu mutasyon nedeniyle daha hızlı yayılabileceği ve bulaşacağı tahmin ediliyor.

COVID yeni varyantı XEC nedir? Avrupa’da tespit edilen XEC varyantı belirtileri neler, nasıl bulaşır?

XEC BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yüksek ateş
Boğaz ağrısı ve öksürük
Nefes darlığı
Tat-koku kaybı
Vücut ve kas ağrıları
Yorgunluk
İştahsızlık

SON DAKİKA SON DAKİKA