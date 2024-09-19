COVID yeni varyantı XEC nedir? Avrupa’da tespit edilen XEC varyantı belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Tüm dünya Covid-19 pandemisinin etkilerini yeni yeni üzerinden atmaya başlamışken yeni bir varyant haberi gündeme bomba gibi düştü. Uzmanlar yeni bir Covid varyantının Avrupa'da görülmeye başladığını ve dünya geneline yayılabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Havaların serinlemesiyle birlikte hastalıklar daha hızlı bir şekilde yayıldığından vatandaşların XEC varyantıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, Covid-19 yeni varyantı XEC nedir, nasıl bulaşır, korunmak için hangi önlemler alınmalı?