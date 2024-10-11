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CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI! Diyanet ile 11 Ekim Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma Hutbesi 11 Ekim 2024 tam metin PDF indir-oku seçenekleriyle araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 81 ilde okunan hutbede her hafta dini değerler anılıyor. Müslümanlar namaz öncesi hutbeyi araştırıyor. Peki; bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 08:29
CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI! Diyanet ile 11 Ekim Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma hutbesi 11 Ekim 2024 konusu ve içeriği ile gündemde. Diyanet tarafından yayımlanan tam metni incelemek isteyenler resmi internet sitesi üzerinden metni araştırılıyor. Bayram niteliğinde geçirilen bu özel günde ibadet programları çıkarıldı. İşte, Cuma hutbesinin konusu...

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI! Diyanet ile 11 Ekim Cuma Hutbesi konusu nedir?

11 EKİM CUMA HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Kötülüğe İyilikle Engel Olalım" oldu.

İşte, tam metin:

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI! Diyanet ile 11 Ekim Cuma Hutbesi konusu nedir?

KÖTÜLÜĞE İYİLİKLE ENGEL OLALIM

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "...İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın…"[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Hayırlınız, kendisinden iyilik beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerliniz ise kendisinden iyilik beklenilmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır."[2]

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayelerinden biri de iyiliğin yeryüzüne hâkim olması, kötülüğün ortadan kaldırılmasıdır. İslam, bunun yolunu bizlere göstermiştir. Bu yol, emr-i bi'l-ma'rûf nehy-i ani'l-münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır. Doğru, güzel ve hayırlı şeyleri yapmak; yanlış, çirkin ve zararlı şeylerden kaçınmaktır.

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI! Diyanet ile 11 Ekim Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim, iyiliğin merkezine, imanı, ibadetleri ve güzel ahlakı yerleştirmiştir. İyilikte, takvada ve hayırda yarışmamızı, her türlü kötülükten uzak durmamızı emretmiştir. Böylelikle iyiliğin; duygu ve düşünceden söz ve davranışlara kadar hayatımızın her alanına yansımasını istemiştir. İyiliğin yeryüzündeki en büyük temsilcisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ise, herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmek için çalışmış, ümmetini de bu yönde çalışmaya teşvik etmiştir. Kin ve nefretin esiri olmuş gönülleri, merhametten yoksun vicdanları hikmetle, sevgiyle ve bilgiyle yoğurmuş, bütün insanlığa örnek olacak yeni bir medeniyet inşa etmiştir.

Değerli Müminler!

Gerçek iyiliğin özünde; Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmek vardır. Kulluk ve sorumluluk bilinciyle bir ömür geçirmek vardır. Bilgiyi, sevgiyi, duayı, hüznü ve derdi paylaşmak vardır. Şiddetin her çeşidinden uzak durmak; elimizi haramdan, dilimizi yalandan, kalbimizi öfke ve husumetten korumak vardır. Sevgiden yoksun kalplere, İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını ulaştırmak vardır. İnsanın fıtratını bozan, ahlakını zayıflatan, düşmanlığa, kin ve nefrete sevk eden kötülük yollarını kapatmak vardır. Hâsılı; kendimize, ailemize, çevremize ve bütün yaratılmışlara sadece Rabbimizin rızasını umarak şefkat ve merhametle davranmak vardır.

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI! Diyanet ile 11 Ekim Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müslümanlar!

Maalesef, günümüzde kötülük ve kötüler insanlığın gündeminde daha fazla yer tutuyor. Dünyamızı kötülükler kuşatıyor. Yeryüzünü ifsat edenlerin sesi ıslah etmek isteyenlerden daha fazla çıkıyor. Barışın yerini savaş, merhametin yerini şiddet, sevginin yerini nefret almaya başlıyor. Kötülüğü yaygınlaştırmak isteyenler; zararlı akımlar, sapkın ideolojiler ve kötü alışkanlıklar ile çocuklarımızı ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak istiyor. Onların tertemiz fıtratlarını bozmaya çalışıyor.

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