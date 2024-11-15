HAYIRLI CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, Yazılı, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Uzun Cuma sözleri ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!
Cuma mesajları 2024 arayışı 15 Kasım tarihi itibarıyla artmaya başladı. Müslümanlar, bu mübarek günde camilere gidip ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarını yaparken, sevdiklerini de unutmak istemiyor. Bayram havası taşıyan Cuma günü, paylaştıkça daha da anlam kazanıyor. Bu özel günde sevdiklerine hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün dilemek isteyenler "Hayırlı Cumalar" yazılı görselleri paylaşmaya başladı. İşte; anlamlı, farklı, yeni, hadisli, dualı resimli ve yazılı Cuma mesajları yayında!
Giriş Tarihi: 15.11.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 06:16