  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

HAYIRLI CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, Yazılı, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Uzun Cuma sözleri ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

Cuma mesajları 2024 arayışı 15 Kasım tarihi itibarıyla artmaya başladı. Müslümanlar, bu mübarek günde camilere gidip ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarını yaparken, sevdiklerini de unutmak istemiyor. Bayram havası taşıyan Cuma günü, paylaştıkça daha da anlam kazanıyor. Bu özel günde sevdiklerine hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün dilemek isteyenler "Hayırlı Cumalar" yazılı görselleri paylaşmaya başladı. İşte; anlamlı, farklı, yeni, hadisli, dualı resimli ve yazılı Cuma mesajları yayında!

Giriş Tarihi: 15.11.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 06:16
HAYIRLI CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, Yazılı, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Uzun Cuma sözleri ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

Cuma mesajları, mübarek Cuma gecesinden itibaren sosyal medya platformlarında hızla paylaşılmaya başlandı. Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi popüler uygulamalar üzerinden, İslam alemi bu faziletli günde sevdiklerine hayırlı dileklerde bulunmak için hazırlık yapıyor. Müslümanlar, Cuma sabahı ellerini semaya açarak dua ederken, aynı zamanda sevdiklerine özel tebrik mesajları gönderiyor. Resimli Cuma mesajları, bu anlamlı günde sevdiklerimize huzur, sağlık ve mutluluk dilemenin en güzel yollarından biri olarak öne çıkıyor. "Cuma mesajı gönder-paylaş" seçenekleri arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, o cuma galerisi...

HAYIRLI CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, Yazılı, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Uzun Cuma sözleri ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

"Bir Cuma daha bizlere nasip oldu. Allah, bu mübarek günü hayırlarla doldursun, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Cuma günü, rahmet ve bereketin kapılarının açıldığı gündür. Allah, hepimize huzur ve sağlık versin. Cumanız mübarek olsun!"

"Bugün yine bir Cuma, gönüllerimizde huzur, dilimizde dua. Allah tüm sevdiklerimize hayır ve bereket versin. Cumanız mübarek olsun!"

HAYIRLI CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, Yazılı, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Uzun Cuma sözleri ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

"Cuma, kalpleri yumuşatan, duaları kabul eden bir gündür. Allah, bu Cuma'da sizlere mutluluk ve başarı nasip etsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Yeni bir Cuma sabahında, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Cumanız mübarek olsun!"

"Cuma, gönülleri arındıran, ruhları dinlendiren bir zaman dilimi. Allah bu mübarek günü tüm insanlığa hayırla versin. Cumanız mübarek olsun!"

HAYIRLI CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, Yazılı, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Uzun Cuma sözleri ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

"Cuma, rahmetin ve huzurun en güzel zamanıdır. Allah, sevdiklerinizle birlikte sizlere sağlıklı, mutlu bir yaşam nasip etsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Bir Cuma sabahı daha, duaların kabul olduğu, gönüllerin sevgiyle dolduğu bir gün. Allah, sizlere en güzelini nasip etsin. Cumanız mübarek olsun!"

HAYIRLI CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, Yazılı, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Uzun Cuma sözleri ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Bugün bir Cuma daha... Allah gönüllerimize huzur, yollarımıza bereket versin. Hayırlı cumalar dilerim."

"Cuma, duaların kabul olduğu, rahmetin bol olduğu bir gündür. Allah, tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı cumalar!"

"Cumanın rahmeti üzerimize olsun. Hayırlı cumalar, gönlünüzde huzur, yüzünüzde tebessüm olsun."

SON DAKİKA SON DAKİKA