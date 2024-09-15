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Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? 15 Eylül 2024 tarihli bölümü ile gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır? sorusu yöneltildi. Şıklarda Birdman, Slumdog Millionaire, Roma ve La La Land bulunuyor. İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 15.09.2024 21:03 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 21:06
Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009’da En İyi Yönetmen Oscarını kazanmıştır?

Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009’da En İyi Yönetmen Oscarını kazanmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde "Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır?" sorusu soruldu.

Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009’da En İyi Yönetmen Oscarını kazanmıştır?

A- BIRDMAN

B- SLUMDOG MİLLİONAİRE

C- ROMA

D- LA LA LAND

Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009’da En İyi Yönetmen Oscarını kazanmıştır?

DOĞRU CEVAP: B- SLUMDOG MİLLİONAİRE

Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009’da En İyi Yönetmen Oscarını kazanmıştır?
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