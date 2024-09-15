Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır?
Kim Milyoner Olmak İster? 15 Eylül 2024 tarihli bölümü ile gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır? sorusu yöneltildi. Şıklarda Birdman, Slumdog Millionaire, Roma ve La La Land bulunuyor. İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 21:06