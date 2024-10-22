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DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: DGS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

DGS 2024 ek tercih işlemleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından henüz herhangi bir programa kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar ek tercih tarihlerini sorguluyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda işlemlerini tamamlayabilecekler. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 22.10.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:25
DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: DGS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

DGS ek tercih tarihlerine ilişkin meraklı bekleyiş devam ediyor. Ek tercih dönemi boş kalan kontenjanlara, tercih işlemlerini gerçekleştiremeyen öğrencilerin yerleştirilmesi için uygulanıyor. Geçtiğimiz sene DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilip, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme işlemleri başlatılmıştı. Adaylar 2024 DGS ek tercih takvimini arama motorları üzerinde araştırıyor. İşte, 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile DGS ek tercih takvimine ilişkin ayrıntılar haberin devamında...

DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: DGS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılı için DGS ek tercih dönemi henüz başlamadı. Geçtiğimiz sene ek tercih işlemleri 29 Eylül'de alınmaya başlamıştı. 2024 DGS ek tercih takvimi ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: DGS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar DGS ek tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler aralığında yine ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T,C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile gerçekleştirebilecekler.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: DGS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI

DGS 2024 taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı puan tablosun adayların erişimine açıldı.

2024 DGS TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: DGS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?
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