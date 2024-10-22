DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: DGS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

DGS 2024 ek tercih işlemleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından henüz herhangi bir programa kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar ek tercih tarihlerini sorguluyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda işlemlerini tamamlayabilecekler. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı?