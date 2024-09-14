DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 | || DGS geçiş bölümleri neler? DGS taban puanlar ve başarı sıralamaları!
DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar için tercih heyecanı yaşanıyor. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercihleri sonrasında puanlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanacak. Bu noktada puanlarına göre bölüm araştırmaları yapan adaylar DGS geçiş bölümleri ve taban puanlarını mercek altına aldı. Peki, DGS geçiş bölümleri neler? İşte, DGS taban puanlar ve başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:39