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DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 | || DGS geçiş bölümleri neler? DGS taban puanlar ve başarı sıralamaları!

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar için tercih heyecanı yaşanıyor. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercihleri sonrasında puanlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanacak. Bu noktada puanlarına göre bölüm araştırmaları yapan adaylar DGS geçiş bölümleri ve taban puanlarını mercek altına aldı. Peki, DGS geçiş bölümleri neler? İşte, DGS taban puanlar ve başarı sıralamaları!

Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:39
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 | || DGS geçiş bölümleri neler? DGS taban puanlar ve başarı sıralamaları!

DGS taban puanları ve kontenjanları gündemde. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih için heyecanla kılavuzun yayımlanmasını beklerken bir yandan da bölümler ve puanları hakkında araştırmalara başladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala DGS tercih kılavuzunun yayımlanması ön görülüyor. Peki, ? DGS taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 | || DGS geçiş bölümleri neler? DGS taban puanlar ve başarı sıralamaları!

2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 | || DGS geçiş bölümleri neler? DGS taban puanlar ve başarı sıralamaları!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 | || DGS geçiş bölümleri neler? DGS taban puanlar ve başarı sıralamaları!

2024 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2024 DGS taban puanlar ve kontenjanlar henüz açıklanmadı. Adaylar DGS tercihlerini 2023 DGS taban puanlarına göre yapacak. DGS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2024 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklanmış olacak.

İşte, DGS taban puanları;

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 | || DGS geçiş bölümleri neler? DGS taban puanlar ve başarı sıralamaları!

DGS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

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