DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 | || DGS geçiş bölümleri neler? DGS taban puanlar ve başarı sıralamaları!

DGS taban puanları ve kontenjanları gündemde. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih için heyecanla kılavuzun yayımlanmasını beklerken bir yandan da bölümler ve puanları hakkında araştırmalara başladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala DGS tercih kılavuzunun yayımlanması ön görülüyor. Peki, ? DGS taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?