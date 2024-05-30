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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Doğumda öldüğü söylenen oğlunu tam 33 yıl sonra buldu! Ardındaki gerçek şoke etti

Doğumda öldüğü söylenen oğlunu tam 33 yıl sonra buldu! Ardındaki gerçek şoke etti

Bir anne, "doğumda öldüğünü" düşündüğü oğlunun hayatta olduğunu öğrendikten sonra 33 yaşındaki çocuğuna kavuştu. İnanılmaz olayda anlatılan detaylar kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 30.05.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 16:08
Doğumda öldüğü söylenen oğlunu tam 33 yıl sonra buldu! Ardındaki gerçek şoke etti

Yerel medya raporlarına göre, 1991 yılında, Çin'in Yongjia Bölgesi'nde Li adında bir çift, ilk oğullarını dünyaya getirdi. Bir yıl bile geçmeden, kadın ikinci çocuğuna hamile kaldı. Ancak, yeni bebeklerini karşılamaya hazırlanırken, aniden ebe, yenidoğanın doğumdan sonra öldüğünü bildirdi.

Doğumda öldüğü söylenen oğlunu tam 33 yıl sonra buldu! Ardındaki gerçek şoke etti

Çift, bunu kabul etmekte zorlandı ve keder içinde, son bir kez çocuklarına bakmaya bile cesaret edemediler.

Doğumda öldüğü söylenen oğlunu tam 33 yıl sonra buldu! Ardındaki gerçek şoke etti

Bununla birlikte, çocuklarını kaybetmenin acısına yıllarca dayandıktan sonra, bu yılın Nisan ayında aniden evlerine gelen polisler ailenin büyük bir şok yaşamasına neden oldu.

Doğumda öldüğü söylenen oğlunu tam 33 yıl sonra buldu! Ardındaki gerçek şoke etti

Polis aileye oğullarının hala hayatta olabileceğini bildirdiler ancak kan bankasından DNA testi sonuçlarını beklemek gerektiğini söylediler.

Doğumda öldüğü söylenen oğlunu tam 33 yıl sonra buldu! Ardındaki gerçek şoke etti

Mayıs ayının ortalarında polis, Tianjin şehrinden Zhang soyadlı bir adamın gerçekten onların biyolojik oğlu olduğunu doğrulamak için aradı.

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