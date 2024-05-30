Doğumda öldüğü söylenen oğlunu tam 33 yıl sonra buldu! Ardındaki gerçek şoke etti

Yerel medya raporlarına göre, 1991 yılında, Çin'in Yongjia Bölgesi'nde Li adında bir çift, ilk oğullarını dünyaya getirdi. Bir yıl bile geçmeden, kadın ikinci çocuğuna hamile kaldı. Ancak, yeni bebeklerini karşılamaya hazırlanırken, aniden ebe, yenidoğanın doğumdan sonra öldüğünü bildirdi.