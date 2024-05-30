Doğumda öldüğü söylenen oğlunu tam 33 yıl sonra buldu! Ardındaki gerçek şoke etti

Yerel medya raporlarına göre, 1991 yılında, Çin'in Yongjia Bölgesi'nde Li adında bir çift, ilk oğullarını dünyaya getirdi. Bir yıl bile geçmeden, kadın ikinci çocuğuna hamile kaldı. Ancak, yeni bebeklerini karşılamaya hazırlanırken, aniden ebe, yenidoğanın doğumdan sonra öldüğünü bildirdi. Çift, bunu kabul etmekte zorlandı ve keder içinde, son bir kez çocuklarına bakmaya bile cesaret edemediler. Bununla birlikte, çocuklarını kaybetmenin acısına yıllarca dayandıktan sonra, bu yılın Nisan ayında aniden evlerine gelen polisler ailenin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Polis aileye oğullarının hala hayatta olabileceğini bildirdiler ancak kan bankasından DNA testi sonuçlarını beklemek gerektiğini söylediler. Mayıs ayının ortalarında polis, Tianjin şehrinden Zhang soyadlı bir adamın gerçekten onların biyolojik oğlu olduğunu doğrulamak için aradı. Sonunda aile, 33 yıl ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya geldi. PEKİ ÖLÜ DOĞAN BEBEK NASIL HAYATTA OLABİLİR? 33 yaşındaki Zhang soyadlı adam, iki yıl önce üvey babası öldükten sonra, yaklaşık 80 yaşındaki üvey annesinin gelecekte ona kimse bakamayacağı endişesiyle ona gerçeği açıkladığını söyledi. Aslında, bir 'ebe' tarafından ölü bir bebek olarak gösterilmiş ve ebenin akrabaları tarafından büyütülmüştü. Ancak gerçekten nasıl evlat edinildiği tam olarak bilinmiyordu. Gerçeği öğrendikten sonra ailesini aramaya karar verdi ve geçen yıl Ekim ayından başlayarak, sadece 7 ay içinde onları bulmayı başardı.