Down sendromlu olduğunu 23 yaşında öğrendi! Bakın inanılmaz gerçek nasıl ortaya çıktı
Down Sendromu, doğumdan hemen sonra ortaya çıktığı bilinen bir durumdur ve yaşamın buna göre şekillenmesini gerektirir. Fakat tüm bu bilinenlerin ötesinde bazı gerçekler de var. Bunlardan biri ise yıllar sonra Down sendromu teşhisi Ashley Zambelli adlı kişide ortaya çıktı ve tam 23 yaşında Down Sendromlu olduğunu öğrendi. Sendromun ortaya çıkmasının ilginç bir nedeni var.
Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:21