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Down sendromlu olduğunu 23 yaşında öğrendi! Bakın inanılmaz gerçek nasıl ortaya çıktı

Down Sendromu, doğumdan hemen sonra ortaya çıktığı bilinen bir durumdur ve yaşamın buna göre şekillenmesini gerektirir. Fakat tüm bu bilinenlerin ötesinde bazı gerçekler de var. Bunlardan biri ise yıllar sonra Down sendromu teşhisi Ashley Zambelli adlı kişide ortaya çıktı ve tam 23 yaşında Down Sendromlu olduğunu öğrendi. Sendromun ortaya çıkmasının ilginç bir nedeni var.

Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:21
Down sendromlu olduğunu 23 yaşında öğrendi! Bakın inanılmaz gerçek nasıl ortaya çıktı

Michigan'dan Ashley Zambelli, 23 yaşında Down sendromu olduğunu öğrendi. Fakat ilginç olan yön; bugüne kadar herhangi bir tipik semptom göstermemiş olmasıydı.

Down sendromlu olduğunu 23 yaşında öğrendi! Bakın inanılmaz gerçek nasıl ortaya çıktı

Instagram hesabında, Ashley, insanların alışılmadık durumu hakkında daha fazla bilgi verdi ve onları bu durumu gösterebilecek işaretler konusunda uyardı.

Down sendromlu olduğunu 23 yaşında öğrendi! Bakın inanılmaz gerçek nasıl ortaya çıktı

Şubat ayında yapılan genetik testlerin ardından özel durumunun doğrulandığı açıklandı. Bir kromozomu daha olduğu ortaya çıktı.

Down sendromlu olduğunu 23 yaşında öğrendi! Bakın inanılmaz gerçek nasıl ortaya çıktı

Ashley'de nadir görülen bir Down sendromu türü olduğu ortaya çıktı. Bu hastaların yalnızca yüzde ikisini etkiler ve her zaman fiziksel semptomlar göstermez.

Down sendromlu olduğunu 23 yaşında öğrendi! Bakın inanılmaz gerçek nasıl ortaya çıktı

Ashley, yüksek kalp atış hızı, hareket kabiliyetini etkileyen çene sorunları ve diz çıkığı gibi sorunları nedeniyle zaman zaman akademik olarak zorlandığını söyledi.

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