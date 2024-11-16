  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 15 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları 15 Kasım Cuma günü ekrana gelen yapımlar için gündeme geldi. Dün akşamki yayın akışına göre Star TV'de Yalı Çapkını, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokakalar,TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ekrana gelen bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiğini dizilerin ve yapımların sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, 15 Kasım 2024 Cuma günü reyting yarışında birinci kim oldu, TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 16.11.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 08:04
Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 15 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Televizyonda dün akşam Star TV'de Yalı Çapkını, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokakalar,TV8'de MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri ekranlara geldi. İzlemeyi tercih ettikleri yapımların reyting sonuçları listesinde kaçıncı sırada yer aldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar günün erken saatleriyle beraber reyting sonuçları ile ilgili araştırmaları hız kazandı İşte, 15 Kasım 2024 Cuma günü reyting sonuçları birincisi ve gecenin sıralaması...

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 15 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL reyting sonuçlar henüz açıklanmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşadığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 15 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB reyting sonuçlar henüz açıklanmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşadığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 15 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

ABC reyting sonuçlar henüz açıklanmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşadığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 15 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
SON DAKİKA SON DAKİKA