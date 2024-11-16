Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 15 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları 15 Kasım Cuma günü ekrana gelen yapımlar için gündeme geldi. Dün akşamki yayın akışına göre Star TV'de Yalı Çapkını, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokakalar,TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ekrana gelen bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiğini dizilerin ve yapımların sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, 15 Kasım 2024 Cuma günü reyting yarışında birinci kim oldu, TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?