Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları 22 Kasım Cuma günü ekrana gelen yapımlar için gündeme geldi. Dün akşamki yayın akışına göre Star TV'de Yalı Çapkını, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar,TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ekrana gelen bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiğini dizilerin ve yapımların sıkı takipçileri tarafından büyük bir merakla sorgulanıyor.Peki, 22 Kasım 2024 Cuma günü reyting yarışında birinci kim oldu, TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?