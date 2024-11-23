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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları 22 Kasım Cuma günü ekrana gelen yapımlar için gündeme geldi. Dün akşamki yayın akışına göre Star TV'de Yalı Çapkını, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar,TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ekrana gelen bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiğini dizilerin ve yapımların sıkı takipçileri tarafından büyük bir merakla sorgulanıyor.Peki, 22 Kasım 2024 Cuma günü reyting yarışında birinci kim oldu, TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 23.11.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 09:20
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşam televizyon kanallarında Star TV'de Yalı Çapkını, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar,TV8'de MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri ekranlara geldi. Seyretmeyi tercih ettikleri yapımların reyting sonuçları listesinde kaçıncı sırada yer aldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar günün erken saatleriyle beraber TOTAL, AB ve ABC reyting listelerini mercek altına alındı. İşte, 22 Kasım 2024 Cuma günü reyting listeleri haberin devamında...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Kasım 2024 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
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