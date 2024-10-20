Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 19 Ekim Cumartesi en çok hangi yapımlar izlendi?

Dün akşamın reyting sonuçları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Cumartesi akşamı sevilen birçok dizi, film ve yarışma programı ekran başında milyonlarca seyirciyle buluştu. Hangi yapımın reyting sıralamalarında birinci olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar cumartesi gününün reyting sonuçlarını sorguluyor. TOTAL, AB, ve ABC her gün bir önceki günün reyting birincilerini verilerini günlük olarak paylaşıyor. Peki, 19 Ekim 2024 Cumartesi günü reyting yarışında kim birinci oldu, hangi yapımlar en çok izlendi ve beğenildi?