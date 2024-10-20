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Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 19 Ekim Cumartesi en çok hangi yapımlar izlendi?

Dün akşamın reyting sonuçları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Cumartesi akşamı sevilen birçok dizi, film ve yarışma programı ekran başında milyonlarca seyirciyle buluştu. Hangi yapımın reyting sıralamalarında birinci olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar cumartesi gününün reyting sonuçlarını sorguluyor. TOTAL, AB, ve ABC her gün bir önceki günün reyting birincilerini verilerini günlük olarak paylaşıyor. Peki, 19 Ekim 2024 Cumartesi günü reyting yarışında kim birinci oldu, hangi yapımlar en çok izlendi ve beğenildi?

Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 09:20
Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 19 Ekim Cumartesi en çok hangi yapımlar izlendi?

Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Yalan, Masterchef Türkiye gibi birçok sevilen yapım ekran başındaki izleyicilerle buluştu. TOTAL, AB ve ABC tarafından verilenen reyting sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, cumartesi akşamı hangi yapımlar en çok izlendi, reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte,19 Ekim 2024 Cumartesi reyting sonuçları haberin devamında...

Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 19 Ekim Cumartesi en çok hangi yapımlar izlendi?

TOTAL REYTİNG VERİLERİ

19 Ekim 2024 Cumartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her gün 10:30 itibarıyla açıklanmaktadır. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 19 Ekim Cumartesi en çok hangi yapımlar izlendi?

AB REYTİNG VERİLERİ

19 Ekim 2024 Cumartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her gün 10:30 itibarıyla açıklanmaktadır. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 19 Ekim Cumartesi en çok hangi yapımlar izlendi?

ABC REYTİNG VERİLERİ

19 Ekim 2024 Cumartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her gün 10:30 itibarıyla açıklanmaktadır. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 19 Ekim Cumartesi en çok hangi yapımlar izlendi?
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