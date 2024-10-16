Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 15 Ekim Salı en çok hangi yapımlar izlendi?

Reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Salı akşamı ekran başında takip edilen birçok dizi, film ve yarışma programı ekran başında milyonlarca seyirciyle buluştu. Hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar salı gününün reyting sonuçlarını arama motorları üzerinde araştırıyor. TOTAL, AB, ve ABC her gün bir önceki günün reyting birincilerini verilerini günlük olarak paylaşıyor. Peki, 15 Ekim 2024 Salı günü reyting yarışında kim birinci oldu, hangi yapımlar en çok izlendi ve beğenildi?