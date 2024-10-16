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Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 15 Ekim Salı en çok hangi yapımlar izlendi?

Reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Salı akşamı ekran başında takip edilen birçok dizi, film ve yarışma programı ekran başında milyonlarca seyirciyle buluştu. Hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar salı gününün reyting sonuçlarını arama motorları üzerinde araştırıyor. TOTAL, AB, ve ABC her gün bir önceki günün reyting birincilerini verilerini günlük olarak paylaşıyor. Peki, 15 Ekim 2024 Salı günü reyting yarışında kim birinci oldu, hangi yapımlar en çok izlendi ve beğenildi?

Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 08:01
Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 15 Ekim Salı en çok hangi yapımlar izlendi?

Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed Fetihler Sultanı, Masterchef Türkiye gibi birçok sevilen yapım ekran başındaki seyircilerle buluştu. TOTAL, AB ve ABC reyting sıralamasına giren yapımlar izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, salı akşamı hangi yapımlar en çok izlendi, reyting zirvesindeki yapım hangisi? İşte,15 Ekim 2024 Salı reyting sonuçları haberin devamında...

Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 15 Ekim Salı en çok hangi yapımlar izlendi?

TOTAL REYTİNG VERİLERİ

Reyting sonuçları gün içerisinde 10:30 saatlerinde açıklanacaktır. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 15 Ekim Salı en çok hangi yapımlar izlendi?

AB REYTİNG VERİLERİ

Reyting sonuçları gün içerisinde 10:30 saatlerinde açıklanacaktır. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 15 Ekim Salı en çok hangi yapımlar izlendi?

ABC REYTİNG VERİLERİ

Reyting sonuçları gün içerisinde 10:30 saatlerinde açıklanacaktır. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dünün reyting birincisi kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarıyla 15 Ekim Salı en çok hangi yapımlar izlendi?
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