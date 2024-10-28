KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70-75 ve 80 alım yapan kurumlar ve memurluklar listesi yayında | Düşük KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları

Kamu Personeli Seçme Sınavı tüm oturumlarının sonuçları ilan edildi.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarına giren binlerce aday kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmek adına düz memur atama puanlarını araştırılıyor. Düşük KPSS puanı ile hangi kuruma girerim sorusu da adayların gündeminde yer alan konulardan bir tanesi oldu. Bakanlıklar, belediyeler, enstitüler, üniversiteler ve birçok kurum bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puanları açıklandı mı, hangi puan türleriyle atama yapılacak? İşte 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla alım yapan kurumlar listesi…