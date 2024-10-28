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KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70-75 ve 80 alım yapan kurumlar ve memurluklar listesi yayında | Düşük KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları

Kamu Personeli Seçme Sınavı tüm oturumlarının sonuçları ilan edildi.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarına giren binlerce aday kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmek adına düz memur atama puanlarını araştırılıyor. Düşük KPSS puanı ile hangi kuruma girerim sorusu da adayların gündeminde yer alan konulardan bir tanesi oldu. Bakanlıklar, belediyeler, enstitüler, üniversiteler ve birçok kurum bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puanları açıklandı mı, hangi puan türleriyle atama yapılacak? İşte 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla alım yapan kurumlar listesi…

Giriş Tarihi: 28.10.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 22:12
KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70-75 ve 80 alım yapan kurumlar ve memurluklar listesi yayında | Düşük KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları

Düşük KPSS puanı ile alım yapan düz memurluk taban puanları adayların gündeminde yer alıyor. 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar ortaöğretim, ön lisans ve lisans atama puanlarını araştırmaya başladı. Kamu kurum ve kurumlarında uygun pozisyonlara yerleştirilecek vatandaşlar için tercih süreci beklenirken listeler hazırlanıyor.İŞte KPSS düz memur atama taban puanları

KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70-75 ve 80 alım yapan kurumlar ve memurluklar listesi yayında | Düşük KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70-75 ve 80 alım yapan kurumlar ve memurluklar listesi yayında | Düşük KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları

KPSS LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?
KPSS lisans atama puanları yıllara göre, açılan kadrolara ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Son olarak 2024 yılında yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan taban puanlara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
KPSS 2024 SON ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70-75 ve 80 alım yapan kurumlar ve memurluklar listesi yayında | Düşük KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları

KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA HANGİ KADROLARA GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70-75 ve 80 alım yapan kurumlar ve memurluklar listesi yayında | Düşük KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları

KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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