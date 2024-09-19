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EGM BEKÇİ ALIMI İLANLARI: 2024 bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

Bekçi alımı ilanları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği istihdamına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:21
EGM BEKÇİ ALIMI İLANLARI: 2024 bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

Bekçi alımı ile ilgili ilanlar gündemdeki yerini koruyor. Adaylar, belirlenen tarihler arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Peki, bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

EGM BEKÇİ ALIMI İLANLARI: 2024 bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçtiğimiz Haziran ayında İŞKUR üzerinden ilanlarla, sınav ve mülakat gerektirmeden bekçi alımı yapılmıştı.

EGM bünyesinde ise 2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları henüz başlamadı.

Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyuru da yayımlandı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EGM BEKÇİ ALIMI İLANLARI: 2024 bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

BEKÇİLİĞE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

EGM BEKÇİ ALIMI İLANLARI: 2024 bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

TEMMUZ AYI ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

  • Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
  • En yüksek maaş: 52.000 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
  • Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54
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