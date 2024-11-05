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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI KASIM 2024: Yeni zam oranı ortaya çıktı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?

Kasım ayı emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından güncellendi. Müşteri kazanma yarışına giren bankalar daha fazla müşteri kazanabilmek için yeni ayda promosyon rakamlarını artırdı. Maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Deniz Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, ING ve diğer bankaların emekli promosyon tutarları hakkında araştırlarına hız kazandırdı. Peki, Kasım 2024 en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:15
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI KASIM 2024: Yeni zam oranı ortaya çıktı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?

Bankaların emekli maaş promosyonlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için bankalar kesenin ağzını açtı. Emeklilere ek gelir olan emekli banka promosyonları için tavan rakam 24 bin lira oldu. İşte, 2024 Kasım güncel banka promosyon rakamları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI KASIM 2024: Yeni zam oranı ortaya çıktı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?

KASIM AYI İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI!

Yeni aya kısa bir süre kala kamu ve özel bankalar promosyon yarışı başladı. Ödemeler 24 bin TL'ye ulaştı.

İşte güncel banka promosyonları:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI KASIM 2024: Yeni zam oranı ortaya çıktı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI KASIM 2024: Yeni zam oranı ortaya çıktı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI KASIM 2024: Yeni zam oranı ortaya çıktı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

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