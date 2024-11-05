EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI KASIM 2024: Yeni zam oranı ortaya çıktı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?

Kasım ayı emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından güncellendi. Müşteri kazanma yarışına giren bankalar daha fazla müşteri kazanabilmek için yeni ayda promosyon rakamlarını artırdı. Maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Deniz Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, ING ve diğer bankaların emekli promosyon tutarları hakkında araştırlarına hız kazandırdı. Peki, Kasım 2024 en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...