EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Ödemelerde yarış kızıştı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

ralık ayının gelmesiyle birlikte emekli banka promosyonları güncellendi. Yeni yıla girerken maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekliler için promosyon tutarları en yüksek rakamlarla yeniden belirlendi. Yeni yıldan önce promosyon ödemeleri için kamu ve özel bankalar yeni müşterilerine özel teklifler için promosyon yarışına başladı. güncel ödemelerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine taşımalarını isteyen bankalar ödeme tutarlarını açıkladı. Ödemeler en yüksek rakamlara ulaştı. Bazı bankalarda 24 bin TL'ye ulaştı. Emekli banka promosyonu hangi banka veriyor,ne kadar veriyor,kaç TL? İşte Aralık ayı güncel tutarlar