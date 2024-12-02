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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Ödemelerde yarış kızıştı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

ralık ayının gelmesiyle birlikte emekli banka promosyonları güncellendi. Yeni yıla girerken maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekliler için promosyon tutarları en yüksek rakamlarla yeniden belirlendi. Yeni yıldan önce promosyon ödemeleri için kamu ve özel bankalar yeni müşterilerine özel teklifler için promosyon yarışına başladı. güncel ödemelerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine taşımalarını isteyen bankalar ödeme tutarlarını açıkladı. Ödemeler en yüksek rakamlara ulaştı. Bazı bankalarda 24 bin TL'ye ulaştı. Emekli banka promosyonu hangi banka veriyor,ne kadar veriyor,kaç TL? İşte Aralık ayı güncel tutarlar

Giriş Tarihi: 02.12.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 18:37
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Ödemelerde yarış kızıştı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Aralık ayı ile birlikte güncel ödemeler belirlendi. 2025 yılına kısa bir süre kala maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar tarafından bankaların güncel ödeme listesi araştırılıyor. Kamu ve özel bankalarda ödeme için yarış kızıştı. Aralık ayı güncel banka promosyon tutarları

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Ödemelerde yarış kızıştı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

ARALIK AYI PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Aralık ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Ödemelerde yarış kızıştı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Ödemelerde yarış kızıştı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Ödemelerde yarış kızıştı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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