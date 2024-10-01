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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA: Ekim ayı emekli promosyonu için rakam 24 bin TL! 13 bankanın emekli promosyon kampanyaları belli oldu: Bu rekabet vatandaşa yarayacak...

Son dakika haberi...Ekim ayı emekli promosyon kampanyaları belli oldu. Emekli banka promosyonları için tavan rakam 24 bin lira olarak açıklanırken emekliler, en yüksek emekli promosyonu veren bankaları merak ediyor. Peki her banka emekli promosyonu veriyor mu? Emekli promosyonu veren bankalar hangisi? Banka promosyon kampanyaları şartları ne? İşte ekim ayına güncel emekli banka promosyonu kampanyaları...

Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:10
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA: Ekim ayı emekli promosyonu için rakam 24 bin TL! 13 bankanın emekli promosyon kampanyaları belli oldu: Bu rekabet vatandaşa yarayacak...

Son dakika haberleri...Emekli prosyon kampanyaları son sürat devam ediyor. Ekim ayı banka promoyonu için detaylar belli oldu. Bankalar emekli prosmoyonu için kesenin ağzını açtı. Bankalar arasında yaşanan bu rekabet ise vatandaşa yarayacak. Emeklilere ek gelir olan emekli banka promosyonları için tavan rakam 24 bin lira oldu. Hangi banka ne kadar emekli prosmoyu ödüyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte emekli banka promosyonu için merak edilen detaylar...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA: Ekim ayı emekli promosyonu için rakam 24 bin TL! 13 bankanın emekli promosyon kampanyaları belli oldu: Bu rekabet vatandaşa yarayacak...

BANKA PROMOSYONU İÇİN REKABET KIZIŞTI

Emekli banka promosyonları üzerinde araştırmalar yoğunlaştırıldı. Emekli promosyonu için tavan rakamın 24 bin lira olarak açıklanmasının ardından emekliler, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın da içerisinde yer aldığı 13 banka promosyonu üzerine aratmalar gerçekleştirirken bankalarda ekim ayı güncel emekli promosyon kampanyaları için son detayları açıkladı.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA: Ekim ayı emekli promosyonu için rakam 24 bin TL! 13 bankanın emekli promosyon kampanyaları belli oldu: Bu rekabet vatandaşa yarayacak...

İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA: Ekim ayı emekli promosyonu için rakam 24 bin TL! 13 bankanın emekli promosyon kampanyaları belli oldu: Bu rekabet vatandaşa yarayacak...

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA: Ekim ayı emekli promosyonu için rakam 24 bin TL! 13 bankanın emekli promosyon kampanyaları belli oldu: Bu rekabet vatandaşa yarayacak...

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

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