EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA: Ekim ayı emekli promosyonu için rakam 24 bin TL! 13 bankanın emekli promosyon kampanyaları belli oldu: Bu rekabet vatandaşa yarayacak...

Son dakika haberleri...Emekli prosyon kampanyaları son sürat devam ediyor. Ekim ayı banka promoyonu için detaylar belli oldu. Bankalar emekli prosmoyonu için kesenin ağzını açtı. Bankalar arasında yaşanan bu rekabet ise vatandaşa yarayacak. Emeklilere ek gelir olan emekli banka promosyonları için tavan rakam 24 bin lira oldu. Hangi banka ne kadar emekli prosmoyu ödüyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte emekli banka promosyonu için merak edilen detaylar...