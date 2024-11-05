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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla netleşiyor! SSK,Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ocak zammı 2025 yılı için son dakika haberleriyle takip ediliyor. Yılda iki kez belirlenen maaşlar için enflasyon rakamlarıyla birlikte çerçeve çizilmeye başladı. Son olarak en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasının ardından yeni yıla yaklaşık 16 milyon emekli vatandaş tarafından yeni ücret sorgulanıyor. 4 aylık enflasyon verileri belli oldu. Yeni yılda uygulanacak zam oranı ve net rakamlar için gözler bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yöneldi. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte 2025 4A-4B-4C hesaplama tablosu

Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:39
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla netleşiyor! SSK,Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için rakamlar araştırılırken yeni yılda maaşın belirlenmesinde en büyük etkenlerden olan enflasyon oranlarında 4 aylık veriler belli oldu. Yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaş zammı için bekleyiş sürüyor. İşte 2025 emekli zammı detayları

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla netleşiyor! SSK,Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NETLEŞTİ!

2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla netleşiyor! SSK,Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 12,03 oldu.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla netleşiyor! SSK,Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.
Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla netleşiyor! SSK,Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE 7,99 OLDU

Memur ve memur emeklisi açısından ise hesaplama farklı yapılıyor. Temmuz ayında yüzde 10 toplu sözleşme artışı alan memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Ayrıca Temmuz'daki yüzde 10'luk artışın üzerinde oluşan enflasyon da fark olarak yansıtılacak. 4 aylık enflasyon oranının yüzde 12.06 olması ile birlikte Temmuz ayından bu yana ilk kez memurlar ve memur emeklileri için fark da oluşmuş oldu. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyor. Buna göre memur ve memur emeklisi için 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Böylece yüzde 6'lık Ocak zammı şimdiden yüzde 7.99'a ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar ve memur emeklilerinin de artış oranları kesinleşmiş olacak.
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