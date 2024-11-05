EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla netleşiyor! SSK,Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ocak zammı 2025 yılı için son dakika haberleriyle takip ediliyor. Yılda iki kez belirlenen maaşlar için enflasyon rakamlarıyla birlikte çerçeve çizilmeye başladı. Son olarak en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasının ardından yeni yıla yaklaşık 16 milyon emekli vatandaş tarafından yeni ücret sorgulanıyor. 4 aylık enflasyon verileri belli oldu. Yeni yılda uygulanacak zam oranı ve net rakamlar için gözler bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yöneldi. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte 2025 4A-4B-4C hesaplama tablosu