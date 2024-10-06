EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER: 3 aylık enflasyon oranları netleşti! Yeni yılda 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Yılda iki defa enflasyon verilerine göre belirlenen zam oranı için rakamlar netleşmeye başladı. TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde Eylül enflasyon oranları açıklandı. Rakamların belli olmasının ardında 2025 yılının ilk yarısı için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaş zammı 49,25 olarak belirlenirken en düşük emekli maaşı da 12.500 TL olmuştu. Yeni yıl için gözler açıklamalara çevrildi. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte yeni yıl için rakamlar…