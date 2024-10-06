  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER: 3 aylık enflasyon oranları netleşti! Yeni yılda 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Yılda iki defa enflasyon verilerine göre belirlenen zam oranı için rakamlar netleşmeye başladı. TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde Eylül enflasyon oranları açıklandı. Rakamların belli olmasının ardında 2025 yılının ilk yarısı için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaş zammı 49,25 olarak belirlenirken en düşük emekli maaşı da 12.500 TL olmuştu. Yeni yıl için gözler açıklamalara çevrildi. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte yeni yıl için rakamlar…

Giriş Tarihi: 06.10.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 16:51
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER: 3 aylık enflasyon oranları netleşti! Yeni yılda 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Emekli zammı için çerçeve belli olmaya başladı. Yılda iki kez yapılan maaş zammının 2025 yılında ne kadar olacağı merak edilirken 3 aylık enflasyon verileri netleşti.Yaklaşık 16 milyon emeklinin emekli vatandaşın yeni yıl için beklediği rakamlarda son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Peki, 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SGK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER: 3 aylık enflasyon oranları netleşti! Yeni yılda 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ!

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül'de TÜFE aylık yüzde 2,97 yıllık yüzde 49,38 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %97,87 ile konut oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER: 3 aylık enflasyon oranları netleşti! Yeni yılda 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

2025 EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Emekli ve memur her 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi. Merkez Bankası'nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER: 3 aylık enflasyon oranları netleşti! Yeni yılda 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Eğer yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 olarak gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısında enflasyon oranı yüzde 14,76 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı eklenmediği takdirde yüzde 14,76 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10,59 oranında zam yapılacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER: 3 aylık enflasyon oranları netleşti! Yeni yılda 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Veriye göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

SON DAKİKA SON DAKİKA