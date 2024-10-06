EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER: 3 aylık enflasyon oranları netleşti! Yeni yılda 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ!

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül'de TÜFE aylık yüzde 2,97 yıllık yüzde 49,38 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %97,87 ile konut oldu.